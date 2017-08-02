Gözaltına alındı
Gözaltına alındı
Canlı yayında açıkladı
Canlı yayında açıkladı
Türkiye, Eurovision'a katılacak mı?
Türkiye, Eurovision'a katılacak mı?
AKP'den Erdoğan açıklaması
AKP'den Erdoğan açıklaması

YAŞ toplantısı sona erdi

Kritik kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

YAŞ toplantısı sona erdi

Çankaya Köşkü'nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Toplantı, 4 saat sürdü.

YAŞ kararları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.

İŞTE YENİ KOMUTANLAR

Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminde GenelKurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü. 

Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler’in, Orgeneral Hulusi Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı. 

Medyada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Veysel Kösele'nin getirileceğine dair haberler yapılıyordu. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramiral Adnan Özbal getirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #YAŞ
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Birden fazla ilde 55 şarap fabrikasına baskın
Sonraki Haber
Darbenin sivil yöneticilerinden Batmaz'ın ifadesinin tamamı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.