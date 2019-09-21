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"Yaşamayı çok fazla istiyorum"

Kansere karşı kararlı mücadelesi ile 3 defa hastalığı yenmeyi başaran 20 yaşındaki Neslican Tay, hayatını kaybetti. Genç kadının son paylaşımında 'Yaşamayı çok fazla istiyorum' sözleri de yürekleri dağladı.

"Yaşamayı çok fazla istiyorum"

Mücadelesi ve azmi ile tanınan cesur yürekli mücadeleci kadın Neslican Tay, 3 defa yendiği kansere rağmen hayata tutunamadı.

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. 

Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü.

Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican,durumu kötüleşince İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. 

Kötü haber ise akşam saatlerinde geldi. Hastaneden yapılan açıklamada Neslican Tay'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. 

Neslican'ın ölümü sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu. Binlerce kullanıcı yaşadıkları üzüntüyü paylaştı. Neslican Tay'ın son paylaşımındaki 'Yaşamayı çok fazla istiyorum' sözleri ise yürekleri dağladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Neslican Tay #kanser #rize
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