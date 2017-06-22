Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük islam alimlerinden biri olan, Ulusal Kanal programcısı ve Aydınlık gazetesi yazarı Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, vefatının birinci yılında İstanbul'da mezarı başında anıldı. Anma töreninde, Öztürk ailesini Vatan Partili ve Ulusal Kanal yöneticileri yalnız bırakmadı.

Ulusal Kanal program yapımcısı, Aydınlık gazetesi yazarı, ilahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk, vefatının birinci yılında anıldı.



İstanbul Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya, Öztürk ailesi, Vatan Partisi ve Ulusal Kanal yöneticileri ile çok sayıda seveni katıldı.



Anmada ilk sözü Yaşar Nuri Öztürk'ün oğlu Mustafa Tahir Öztürk aldı. Sözlerine babasını unutmayanlara teşekkür ederek başladı.



Ardından Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil söz aldı... Öztürk'ün önemine dikkat çekti.



Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Ayhan İlhan da, Öztürk adını yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.



Sevenleri Yaşar Nuri hocayı özlemle andı.



Konuşmaların ardından tören dualarla son buldu.



1945'de Trabzon'da doğan Yaşar Nuri Öztürk, 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye döndü. Öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevini sürdürdü.



Kuran’ı Kerim'in yorum katılmamış ilk Türkçe çevrisini yapan bilim adamı olarak anıldı Öztürk. Time Dergisinin “20. Yüzyılın En Önemli Kişileri” listesinde kamuoyunun belirlediği yüz isim arasında ilk 10'a girdi.



2002'de CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 2005'de Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu. 19 Ekim 2009'da ise genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasi yaşamını sona erdirdi.



2015 yılından beri Ulusal Kanal’da Gülgün Feyman’ın ve Can Karadut'un sunduğu Söz ve Işık programına katılan Öztürk aynı zamanda Aydınlık Gazetesinin de yazarıydı.



12 Kasım 2011'de ameliyat olan ve mide kanseri nedeniyle kemoterapi görmeye başlayan Öztürk, elliye yakın kitap yazdı. Öztürk dört çocuk sahibiydi.



Haber: Damla İnce

Kamera: Bülent Ünal

ulusal.com.tr