Halk TV'de yer alan 'Vatan Partisi'nde Adalet Yürüyüşü' çatlağı haberine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan Aydınlık'a açıklamalarda bulundu

Halk TV'de, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Okuyan ve Turgut Okyay'ın açıklamalarına dayandırılarak yapılan 'Vatan Partisi'nde Adalet Yürüyüşü çatlağı haberi üzerine, Okuyan Aydınlık'a açıklamalarda bulundu. Okuyan, "Vatan Partisi'nde çatlak matlak olmaz. Genel Başkanıyla, Genel Başkan Yardımcılarıyla Vatan Partisi, vatan nöbetindedir. Görevinin başındadır" dedi.



Okuyan'ın konuşmasından satırbaşları:



PKK'LILARIN YÜRÜYÜŞE KATILMALARI CHP TABANINDA İNFİAL YARATTI



"Şu açık bir gerçek Kandıra'dan sonra PKK'lı milletvekillerinin bu yürüyüşe katılmaları yürüyüşün iyi niyetli insanlar tarafından da desteğini azaltmıştır. En büyük infial de CHP'nin tabanındadır. Birçok arkadaşla görüşüyorum. 'Bu durumdan hoşlanmadık, orda ne işleri var. Bu olamaz' diye konuşan birçok CHP'li arkadaşlarımız var."



"TERÖR ÖRGÜTÜ'NE ZEMİN HAZIRLAMA YÜRÜYÜŞÜNE DÖNÜYOR"



"Bence bu Maltepe'deki söz konusu mitinge de kitlesel katılım yapacağız diyen PKK, o katılımı da yaparsa o zaman bu yürüyüş adalet yürüyüşünden çıkmış olur ve Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi terör örgütlerine zemin hazırlama, zimmen de olsa destek noktasına gider."



"Bugün Türkiye'nin bu tarzda polemiklere zamanı yoktur. Türkiye'nin bütün kesimlerinin, milletin bir araya gelmesi lazım. Devlete ve millete sahip çıkması lazım. Günlük polemiklerle karşı karşıya geliyoruz bu hoş bir durum değil."



"FETÖ VE PKK İÇİN DE YÜRÜRSENİZ FARKLI BİR NOKTAYA GİDERSİNİZ"



"Yürüyüşe başladıkları zaman cezaevlerindeki 76 bin kişi için yürüyoruz demişlerdi. Şuan cezaevinde FETÖ'den yatan 51 bin kişi var diğerleri de PKK'dan yatıyor. Bugün bu kesimler için yürüyoruz dediğiniz zaman bu yürüyüşün 'adalet' lafı farklı bir noktaya gider. Yürüyüşü savunanlara da farklı bir sıkıntı yaratırsınız diyerek, yürüyüş başlamadan önce kamuoyu önünde karşı çıktım."



GENEL BAŞKANIMIZ EN BAŞINDAN BERİ UYARIYOR



"Sayın Genel Başkan bugün ilk defa bunu söylemiyor. Yürüyüş başladığı andan itibaren 'bu yürüyüş iyi niyetli olabilir ama sonuçta bu terör örgütlerine yarayabilecek bir sonuç getirebilir' diyor. Kandıra'da 10 kadar PKK'lı milletvekilinin bu işe dahil olması. Maltepe'deki mitinge kitlesel olarak katılacaklarını açıklamaları. Bu 'adalet' dediğimiz, herkesin kabul edebileceği kavram, bir başka mecraya dökülebilir. Bundan uzak durmak lazım."