Yavuz Selim Demirağ gözaltına alındı

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, gece yarısı gözaltına alındı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; bir hakaret davası gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen Demirağ, gözaltı işleminin ardından sağlık muayenesine götürüldü.

Emniyet'teki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Demirağ, başka bir dava kapsamında da adli kontrol altında imza veriyordu.

Demirağ serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gece yarısı göz altına alındım. Polis bile bilmiyor. Sözde birine hakaret etmişim. Üstelik adlı kontrolle serbestim. Her salı imza veriyorum. Bu nasıl demokrasi?" dedi.

Demirağ, 11 Mayıs tarihinde evinin önünde 6 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.