Mersin Taşucu Limanı'nda ikmal yapıp Akdeniz'e açılan Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusu mevkisine ulaştı. Sondaj 7 Ekim'de başlayacak. Rumların sözde 7. parselinde bulunun kuyuda sondaj yapılması önemli bir mesaj. Rumların Fransız ve İtalyanlara ruhsat verdiği alanda Türkiye'nin sondaja başlaması kararlılık vurgusu olarak yorumlanıyor

Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlayacak.



Yavuz sondaj gemisinin adanın güneybatısında Güzelyurt-1 kuyusunda sondaj yapacak.



Güzelyurt-1 kuyusu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türk Petrolleri'ne 2012'de verdiği Resmi Gazete'de de yayımlanan ruhsat sahasında yer alıyor.



Yavuz'un sondaj yapacağı bölge Rumların tek taraflı ilan ettiği sözde 7. parselde yer alıyor. Rumlar sözde 7. parselde aramla ve sondaj ruhsatını Fransız Total ve İtalyan Eni'ye vermiş durumda. Daha önce sözde 3. parselde çalışmaya gelen İtalyan gemisi, Türk Donanması'nın izin vermemesi neticesinde geri dönmek zorunda kalmıştı.



Yavuz sondaj gemisinin herhangi bir tacizle karşılaşmaması için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki firkateyn Yavuz'a yakın refakat görevi yapıyor. Ayrıca Kıbrıs açıklarında ise Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında düzenli devriye faaliyetleri yürütülüyor.



Öte yandan Daha önce yakıt ihtiyaçlarını Mersin ve İskenderun limanlarına giderek karşılayan gemiler için de Kıbrıs'ta büyük bir yakıt tankı kurulması kararlaştırıldı.



Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.





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