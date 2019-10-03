Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam ediyor. Taşucu Limanı açıklarına ikmal ve yeni yer tespiti için demirleyen, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, yeniden çalışma yapmak üzere, yola çıktı.

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, yeniden çalışma yapmak üzere yola çıktı.



Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarında yürüttüğü faaliyetin ardından, 17 Eylül 2019'da Mersin Taşucu Limanı açıklarına demirlemişti.



Burada ikmal ve yer tespiti için çalışmalarını tamamlayan sondaj gemisi, Taşucu'ndan ayrıldı.



Kıbrıs adasının güneybatı açıklarına hareket ettiği bildirilen Yavuz'a, hücum botları da eşlik ediyor.,



Türkiye iki sondaj ve iki sismik araştırma gemisi ile Doğu Akdeniz'de görevlerine devam ediyor. Gemiler çalışmalarını Türk Silahlı Kuvvetleri himayesinde yürütüyor.



ulusal.com.tr

