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Yazar Muzaffer İzgü hastaneye yatırıldı

İZMİR'de yaşayan çocuk kitapları yazarı Muzaffer İzgü hastaneye yatırıldı. İzgü'nün tedavisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye servisinde devam ediyor. İzgü, yaptığı açıklamada,  "İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum" dedi

Yazar Muzaffer İzgü hastaneye yatırıldı

İzmir'de yaşayan 3 çocuk babası genç ve çocuk kitapları yazarı 84 yaşındaki Muzaffer İzgü, geçen hafta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hasatanesi Dahiliye servisine başvurdu.

Burada tetkik ve tahlilleri yapılan İzgü 01 Ağustos 2017 Salı günü hastaneye yatırıldı.

Doktorların, İzgü'yü kan değerlerinde düşüklük tespit edilmesi üzerine daha iyi takip edebilmek için hastaneye yatırılmasını uygun gördüğü bildirildi.

Halen tedavisi devam eden İzgü, Türkiye'nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından.

107 kitap, 200'e yakın radyo oyunu yazdı.

İZGÜ: TÜM ÇOCUKLARI GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi'nde tedavisi süren yazarı Muzaffer İzgü, DHA'ya yaptığı açıklamada,  "İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum" dedi.

Ekim ayında 84 yaşına girecek olan İzgü'ye hastanede gelini Muhterem İzgü refakat ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muzaffer izgü
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