'Yeni anayasa' Amerikan projesi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hiç kimsenin dışlanmadığı yeni bir anayasa süreci başlatılması” çağrısına tepki gösterdi. CHP’nin HDP’nin anayasa projesine destek verdiği belirten Senem; “Anayasa talebinde bulunan HDP. CHP, HDP’nin kuyruğuna takılmış vaziyette, onun projesinde rol üstleniyor. Tabii bu proje esas olarak Amerika’nın projesi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri, CHP ile HDP’nin gündeme getirdiği, ancak bir süredir unutulan “yeni anayasa” taleplerini yeniden Türkiye’nin gündemine getirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’li Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Ekonomide Yeni Arayışlar Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Yeni anayasa” isteğini şu sözlerle ifade etti:

“Dört ayaklı bir stratejiye ihtiyacımız var. Güçler ayrılığı ilkesinin olduğu, demokrasinin tüm kurumlarıyla çalıştığı, yargının bağımsız olduğu, düşüncenin özgürce ifade edildiği, düşüncesini ifade etti diye kimsenin hapse atılmadığı, seçilenlerin görevlerinin başında olduğu, merkezi yönetimin kayyım atayarak halkın iradesine darbe vurmadığı bir demokrasiye ihtiyacımız var. Bütün tarafların katılımıyla yeni bir anayasa yazma süreci başlatacağız. Hiç kimsenin dışlanmadığı yeni bir süreci başlatmak zorundayız.”

‘ANAYASA YOK’ İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin bir anayasası olmadığını ileri sürerek, “Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Bugün yürürlükte olan bir anayasa değildir. Kuvvetler ayrılığını getirmeyen, temel hak ve hürriyetleri garanti altın almayan metne anayasa denmez. Türkiye’nin şu an bir anayasası yoktur. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız melanetin temeli, ekonomik veya siyasal değil, anayasal meseledir” ifadelerini kullandı.

Aydınlık, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ile CHP Genel Başkanı ve parti yöneticilerinden gelen “yeni anayasa” taleplerini konuştu.

CHP, HDP’NİN YENİ ANAYASA PROJESİNDE ROL ÜSTLENİYOR

Senem, “CHP’nin yeni anayasa çağrıları” ile soruyu şu şekilde yanıtladı: “HDP’yi kurtarma numarası.. HDP’nin projesine vaziyet etmiş CHP. Biliyorsunuz esas Anayasa talebinde bulunan HDP. CHP, HDP’nin kuyruğuna takılmış vaziyette, onun projesinde rol üstleniyor. Tabii bu proje esas olarak Amerika’nın projesi. Yeni anayasa talebi bugün Türkiye’nin gündeminde olan bir talep değil. Suni, tamamen HDP’nin ihtiyaçlarını ve HDP’nin üzerine yürünmesini önleyecek bir proje. Onun için CHP’nin ciddi bir şekilde hangi projelere alet olduğunu düşünmesi lazım.”

‘ANAYASA YOK’ DEMEK ‘HÜKÜMET GAYRİ MEŞRUDUR’ DEMEKTİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu’nun “Türkiye’nin şu an bir anayasası yoktur” sözlerine tepki gösteren Senem, “Bunlar boş laflar. Referandumdan geçmiş bir anayasa var. Anayasa karşı olabilirsiniz ama ‘Anayasa yok’ demek Türkiye’deki hükümetler gayrı meşrudur demektir. Bunu söyleyenlerin, çeşitli ülkelerdeki Amerikan planlarıyla ortaya çıkartılan kargaşalıkları, iç çatışmaları çağrıştıran planlar içerisinde olduklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

HALKI AYAKLANMAYA HAZIRLAMA PLANI

Senem, Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sık sık kullandığı “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” sözleri üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Kargaşa yaratmak, Batı’nın planları içerisinde Türkiye’de gayrı meşru ayaklanmalar çıkarmak, halkı ona hazırlamak şeklinde planları olanlar var, anladığım kadarıyla, onların dile getirdiği şeyler. Ama bunlar Türkiye’de sökmez.”

Zihni Erdem/ Aydınlık