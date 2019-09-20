Resmi Gazete'de bir dizi atama kararnamesi yayımlandı. Dışişleri ve Millî Savunma başta olmak üzere 7 bakanlıkta görevlendirmeler yapıldı. Ayrıca 49 ilin emniyet müdürü de değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzaladı. Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Atamalar, 7 bakanlık ve emniyet teşkilatında yapıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndaki yeni görevlendirmeye göre eski bakan Egemen Bağış, Çekya Büyükelçiliği’ne getirildi. Mevcut Büyükelçi Ahmet Necati Bigalı ise merkeze çekildi.



Milli Savunma Bakanlığı'nda ise Recep Kemal Akyürek Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu.



Sağlık Bakanlığı’ndaki yeni görevlendirme ile Dursun Uyar, Hüseyin İnceöz ve Mehmet Koç Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcığı koltuğuna oturdu.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Rifat Tan Benadam Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda da atamalar oldu. Buna göre, Vergi Müfettişliğine Mehmet Hakan Dursun, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fehmi Rasim Çelik getirildi.



Kararnameler ile Ulaştırma Bakanlığı'nda dikkat çeken isimler görevden alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürü Veysi Kurt'un görevine son verildi. TCDD'nin yeni Genel Müdürü olarak Ali İhsan Uygun görevlendirildi. Eski başkan İsa Apaydın sık sık yaşanan tren kazalarıyla gündeme gelmiş, tepkiler toplamıştı.



Bakanlıkların yanı sıra emniyet için de kritik görevlendirmeleri kapsayan kararname yayımlandı. Kararnameye göre, 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. 14 ilin emniyet müdürü, merkeze çekilerek polis başmüfettişliğine getirildi. Boş olan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine de atama yapıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Genel Müdürü Yardımcısı olanlar içinde Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile Selami Hüner de var.



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