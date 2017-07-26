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Yeni büyükelçiler kararnamesi yayımlandı

Yeni büyükelçiler kararnamesiyle Merve Kavakçı, Kuala Lumpur; Murat Mercan Tokyo Büyükelçisi oldu.

Yeni büyükelçiler kararnamesi yayımlandı

Yeni büyükelçiler kararnamesiyle Merve Kavakçı, Kuala Lumpur; Murat Mercan Tokyo Büyükelçisi oldu.

Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ahmet Gün, BM Daimi Temsilciliği görevine getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler; #merve kavakçı #Kuala Lumpur #Murat Mercan #Ahmet Gün
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