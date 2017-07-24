Yeni hükümet sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu.
Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor
Yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu, Başbakanımıza bağlı olarak çalışacaklardır" dedi.
Bakalar Kurulu sonrası kameralar önüne çıkan Bozdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:
"Başbakan yardımcılarının görevlerine dahil düzenleme yapıldı.
MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu doğrudan sayın başbakanımıza bağlı olarak çalışacaklardır.
TBMM, Danıştay Diyanet TRT ve AA ile ilgili konular başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından deruhte edilecektir.
Ekonomi koordinasyonu ve bankalar başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından deruhte edilecektir.
RTÜK Atatürk dil ve tarih kurumu Fikri Işık bakanımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecektir.
Kıbrıs işleri koordinasyonu ve ayrıca AFAD ve yatırım ajansıyla ilgili işleri Recep Akdağ yürütecektir."
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Yeni hükümet sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu.
Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor
Yeni hükümet sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu.
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