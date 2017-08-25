Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK ile toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek. Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacak. Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye beşyüz günden on bin güne kadar adli para cezası verilebilecek

Yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.



Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 694 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yeni KHK ile uyuşturucu madde suçu işleyenlere yönelik düzenlemelere gidildi.



Buna göre, daha önce 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un 23'üncü maddesine göre, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası veriliyordu. Yeni düzenleme ile bu kişilere 500 günden 10 bin güne kadar adli para cezası da verilebilecek.



Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunabilecek.



Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ise verilecek ceza yarı oranında artırılacak.



Bu kişilerin yakalanması sırasında teknik araçlarla izleme yapılabilecek.



Yeni düzenleme ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara el konulabilecek.



El konulan araç, soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması, önemli miktar veya değerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle ele geçirilmesi, suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatının bulunması hallerinden birinin varlığı durumunda ise sahibine iade edilmeyecek.



Bu durumda sahibinin, değeri kadar teminatı el koyma tarihinden itibaren 30 gün içinde Maliye Bakanlığına teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilebilecek.



Polis alımları



Yeni KHK ile polis alımlarında da düzenlemeye gidildi.



Buna göre, toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu da belirtilen usule uygun olarak polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.



Yeni KHK ile olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.