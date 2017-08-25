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Yeni KHK ile iki belde ilçe yapıldı

Yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

Yeni KHK ile iki belde ilçe yapıldı

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

Ayrıntılar gelecek... 


Kaynak: AA
Etiketler; #yeni khk #Aksaray #artvin #Hopa #kemalpaşa
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