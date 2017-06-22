Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Yeni KHK yayımlandı (691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname)

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, tüm düşey engellere dair bilgiler, Harita Genel Komutanlığına gönderilecek.

Yeni KHK yayımlandı (691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname)

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler, bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutanlığına gönderilecek.

691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Askerlik Kanunu'na eklenen madde kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil, kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacaklar.


Kaynak: AA
Etiketler; #yeni khk #son khk #691 sayılı khk
banner863
Önceki Haber
Yaşar Nuri Öztürk mezarı başında anıldı
Sonraki Haber
Alanyaspor Mbilla'yı transfer etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.