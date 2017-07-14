Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



312 kişi görevine iade edildi

KHK ile toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 2 vali yardımcısının da bulunduğu 312 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.



342 TSK personelinin rütbeleri alındı

KHK ile daha önce emekliye ayrılan 108'i kara, 112'si deniz, 122'si de hava kuvvetlerinde olmak üzere, toplam 342 TSK personelinin rütbeleri alındı.

Eski İstanbul Valisi Mutlu ihraç edildi

OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı

Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.



692 SAYILI KHK'NIN AYRINTISI

Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi̇rler Alınması Hakkında KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OHAL kapsamında bazı tedbirler alınması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 5 Haziran'da kararlaştırılmıştı.



Görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler.

Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeliği, sair görevleri de sona ermiş sayılacak.



Pasaportları iptal edilecek

Ayrıca silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından da 15 gün içinde tahliye edilecek.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam, benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar, bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

İade hükümleri

İlgili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili KHK'nin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak.

Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.

Personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.



Rütbesi alınan emekli TSK personeli

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası alan, devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri feshedilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile haklarında işlem tesis edilenlerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen, listede yer alanların rütbeleri alınacak ve emekli kimlikleri iptal edilecek.

Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek.

Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.



Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

İlgili KHK hükümleri, söz konusu dernek bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.



Yurt dışında öğrenim görenler

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesildi.

Bunların gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılamayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.

İlgili KHK hükümleri, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılacak.



Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişilere 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında verilmiş madalyalar geri alınacak.

Bu kapsamda yayımlanan KHK ile 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.



312 kamu görevlisi görevine iade edildi

Yeni KHK ile aralarında 2 vali yardımcısının da bulunduğu 312 kamu görevlisi görevine iade edildi.

Göreve iade kararı verilen personel sayısı ve kurumları şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı 36, Türkiye Kalkınma Bankası 1, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 49, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatı 2, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 7, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6, İller Bankası 1, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 6, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 1, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 2, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı 2, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 2, Spor Genel Müdürlüğü 3, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 8, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 4, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 56, Kültür ve Turizm Bakanlığı 4, Maliye Bakanlığı 8, Gelir İdaresi Başkanlığı 7, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2, Milli Eğitim Bakanlığı 40, Sağlık Bakanlığı 17, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2, üniversiteler 26, İçişleri Bakanlığı 2 (vali yardımcısı)"



342 TSK personelinin rütbeleri alındı

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinden daha önce emekli olmuş, sözleşmesi feshedilmiş veya firari durumundaki Kara Kuvvetleri Komutanlığından 108 personel ile daha önce emekliye ayrılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 112, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 122 olmak üzere toplam 342 TSK personelinin rütbeleri alındı ve emekli kimlikleri iptal edildi.

Kamu görevine yeniden kabul edilmemeyecek olan bu kişiler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Söz konusu kişiler uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatları kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona erecek. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacak.



9 kişinin öğrencilikle ilişkileri kesildi

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan altısı ABD'de, ikisi İngiltere'de ve biri de Kanada'da olmak üzere dokuz kişinin öğrencilikle ilişkileri kesilirken, ABD'de öğrenim gören Mikail Temirel öğrenciliğe iade edildi.

İstanbul'da kurulan "Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği"nin tekrar açılması kararlaştırıldı.





