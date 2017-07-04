Yeni MİT TIR'ları iddianamesi hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde 55 şüpheli var. Şüpheliler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyor. Şüpheliler arasında FETÖ'nün 'sivil imamları' da bulunuyor

Yeni MİT TIR'ları iddianamesi hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde 55 şüpheli var.



Şüpheliler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyor.



Şüpheliler arasında FETÖ'nün 'sivil imamları' da bulunuyor.



İRFAN FİDAN'DAN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VE KONSOLOSLUĞU'NA SORU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, TIR'ların durdurulmasının ardından şüpheli 'imam'ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını belirtti.



Fidan, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir tanığın, 'MİT tırlarının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini' anlattığını ifade etti.



Fidan, TIR'ların durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlatması için tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na veren kişi veya kişilere yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.