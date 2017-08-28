Türkiye’de bonzainin yerini kristal meth ile skunk adlı uyuşturucu maddeler almaya başladı

Zehir tacirlerinin hızla piyasaya sürdüğü bu sentetikler, bonzaiden daha tehlikeli. Bağışıklığı çökerten kristal meth, ani ölümleri tetikliyor.



Türkiye’de son birkaç yıldır gençleri zombiye çeviren bonzainin yerini yeni uyuşturucu maddeleri almaya başladı. Bonzaiyle gençlerin ölümüne sebep olan uyuşturucu tacirleri, son dönemde bonzaiden daha zararlı ve tehlikeli olan kristal meth (metamfetamin) ve skunk isimli maddeleri piyasaya sürüyor.



Bonzai gibi sentetik içeriğe sahip olan kristal meth, uyarıcı ve halüsinasyon özelliğiyle ön plana çıkıyor. Birçok uyarıcı gibi kurbana 6-24 saat süren güçlü bir öfori (coşku) hissi veriyor. Bağımlılık yapan kristal meth, ani ölümlere neden oluyor. Dişleri çürüten kristal meth, kullanıcıların bağışıklık sistemini de hızla çökertiyor. Avrupa’da yaygın kullanılan kristal meth, düşük fiyatla satılması nedeniyle ‘fakirin kokaini’ olarak adlandırılıyor. Kristal meth genellikle zehir tacirlerinin Çekya’da kurdukları uyuşturucu laboratuvarlarında üretiliyor. Özellikle kristal meth alarmına geçen Almanya, bu konuda Çekya makamlarına baskı yapıyor.Türkiye’de en dikkat çeken kristal meth operasyonu Adana’da gerçekleşmişti. Adana polisi, geçen 15 Şubat’ta bir araçta tam 81 kilogram kristal meth ele geçirmişti.



ESRARDAN 20 KAT DAHA TEHLİKELİ



Uyuşturucu tacirlerinin kristal methle birlikte Türkiye’ye sokmaya başladığı skunk ise esrardan 20 kat daha tehlikeli bir madde. Skunk yani ‘kokarca’ bitkisi, ağır ve iğrenç kokusuyla biliniyor. Skunk maddesi melez bir niteliğe sahip. Skunkın tohumu, esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesiyle geliştiriliyor. Uyuşturucu satıcıları, skunkı ‘kimyevi değil, organik’ diyerek kurbanlarına pazarlıyor.



İSTANBUL'DA DA ELE GEÇİRİLDİ



Karar gazetesinin haberine göre, İstanbul'da, 20 kilogram skunk, 1 kilogram esrar ve çok miktarda Hint keneviri tohumu ele geçirildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece ve Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin yakalanması için iki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 kilogram skunk, 1 kilogram esrar ve çok miktarda Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Zanlıların, Hint keneviri tohumlarını internet aracılığıyla sattıkları bildirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı.



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