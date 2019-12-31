Yeni yıl dilekleri evlatlarına kavuşmak

Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbetinde 120 gün geride kaldı. Herşey, Hacire Akar'ın evladını PKK'nın elinden kurtarmak için HDP il binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemiyle başladı.

Hacire ananın evladına kavuşmasıyla, oturma eylemine katılan ailelerin sayısı hızla arttı. Bu kararlı mücadeleye katılan aile sayısı kısa sürede 60'a yükseldi. Aysel Bozkurt'un akıllara kazınan tepkisi, 2019'a damgasını vurdu.

Yürekleri evlat hasretiyle yanan gözü yaşlı annelerin mücadelesi, yurt çapında destek dalgasına dönüştü ve çığ gibi büyüdü. Kimler yoktu ki Diyarbakır annelerini destekleyenler arasında. Vatan Partisi tüm illerde imza masaları açtı. TGB, Vatan Partisi, Ak Parti, sendikalar, şehit aileleri ve gazilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yanısıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar ve sporcular Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ulusal Kanal canlı yayınlar yaptı.

2019'un son gününde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan evlat nöbetindeydi.

Emine Erdoğan ailelerle tek tek sohbet etti. İki saat süren görüşmelerden sonra HDP'nin Diyarbakır il binası önünden ayrıldı.

Diyarbakır annelerinin mücadelesi ülke sınırlarını da aştı. Bosna soykırımının mağduru Srebrenitsa anneleri, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nden üyeler ve çeşitli ülkelerin büyükelçileri annelerle görüştü.

Evlat nöbetinde 120 gün geride kalırken, bugüne kadar 3 aile evladına kavuştu. Oğlu için nöbeti sürdüren Baba Ekrem Gökkuş'un tek dileği, yeni yılda evladına kavuşmak.

Acılı baba, evladına teslim ol çağrısı yaptı.

Oğlu için evlat nöbeti tutan annelerden biri de Güzide Demir. Onun da yeni yıldan tek beklentisi var.

Diyarbakır anneleri, 2020 yılına evlat nöbetinde giriyor ve hepsi de evlatlarına kavuşuncaya kadar nöbeti sürdürmekte kararlı.

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