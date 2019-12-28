Yeni yıl tatili kaç gün olacak? 31 Aralık tatil mi?
2020 yılına girmeye sayılı günler kala vatandaşlar resmi yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün ve hangi günlere denk geliyor?
GÜNDEM 28.12.2019, 11:22
2020 yılının ilk günü olan 1 Ocak günü ülkemizde resmi tatil ilan ediliyor. Okullar ve devlet daireleri kapalı olacak. Yılbaşı tatili sadece 1 Ocak günü oluyor yani vatandaşlar sadece 1 gün tatil yapmış olacaklar.
1 Ocak tarihi ise Çarşamba gününe denk gelecek. 31 Aralık'ın tatil olup olmayacağı ise kafalarda soru işaretiydi. 31 Aralık tarihi tatil olmayacak.
ulusal.com.tr
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