Yeni yıl tatili kaç gün olacak? 31 Aralık tatil mi?

2020 yılının ilk günü olan 1 Ocak günü ülkemizde resmi tatil ilan ediliyor. Okullar ve devlet daireleri kapalı olacak. Yılbaşı tatili sadece 1 Ocak günü oluyor yani vatandaşlar sadece 1 gün tatil yapmış olacaklar.

1 Ocak tarihi ise Çarşamba gününe denk gelecek. 31 Aralık'ın tatil olup olmayacağı ise kafalarda soru işaretiydi. 31 Aralık tarihi tatil olmayacak.



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