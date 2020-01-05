Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 7 Ocak'ta

Terörle mücadele, Libya'daki gelişmeler, İranlı komutana suikast ve Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti… Yeni yılın ilk kabine toplantısı bu gündem başlıklarıyla toplanacak.

2020 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 7 Ocak Salı günü Beştepe'de toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Zirvenin en önemli gündem başlığı Libya Tezkeresi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanına verilen TSK'yı 1 yıllığına Libya'ya gönderme yetkisinin ayrıntıları değerlendirilecek. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ihtiyaçları doğrultusunda ne kadar personelin

veya teçhizatın Libya'ya hangi tarihlerde intikal ettirileceği tartışılacak.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'in yaptığı EastMed boru hattı projesi de kabinede görüşülecek. Libya konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kabine üyelerine bilgi sunumu yapacak.

Zirvede, devam eden Pençe Operasyonları, Kıran Operasyonları ile Fırat'ın doğusu ve İdlib'deki son durum da ele alınacak.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan suikast de masada olacak. Amerika'nın bu saldırısı sonrası bölgedeki tansiyonunun yükselmesiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Atılacak adımlar görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantının en önemli gündem başlıkları arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret de var. Putin, TürkAkım Projesi'nin açılışı için gelecek. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14:30'te yapılacak tören öncesi

Erdoğan ile Putin baş başa görüşme yapacak. Bu kapsamda kabine toplantısında 8 Ocak'taki Erdoğan-Putin zirvesi masaya yatırılacak.

İki lider Çarşamba günü yapılacak zirvede Libya ile İdlib'deki son durumu görüşecek.

ulusal.com.tr