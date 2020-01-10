Yeniçağ'ın 'Uygur' yalanı elinde kaldı

Yeniçağ internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında:

Çin işi iyiden iyiye azıtmış durumda.



Uygur Türklerini toplama kamplarına metrolar ile götürüyor. Gözleri ve elleri bağlanmış bu insanlar, aynı zamanda soydaşımız.



İmkanınız varsa "Made in China" yazan malları tercih etmeyin. pic.twitter.com/isuKtqqXJ8 — Batuhan Çolak (@batuhancolak33) January 8, 2020

Yaptığı paylaşım sonrasında birçok soyal medya kullanıcısı tarafından uyarılmasına rağmen Çolak yaptığı paylaşımı savunmaya devam etti.

TEYİT.ORG GERÇEKLERİ ORTAYA KOYDU

Haberleri doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan teyit.org sitesi Çolak'ın yaptığı paylaşımı inceleyerek gerçekleri ortaya koydu. Teyit.org inceleme sonucu yaptığı paylaşımda:

Video metroyla toplama kamplarına götürülen Uygurları göstermiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videonun, Çin’de Uygur Türklerinin metroyla toplama kamplarına götürüldüklerini gösterdiği iddia edildi. Ancak iddia doğru değil. Video Çin’in Shanxi eyaletindeki Taiyuan kentinde telekomünikasyon dolandırıcılığı yapan bir grubun gözaltına alındığı anları gösteriyor.

Görüntüler, gözaltına alınan suçluları gösteriyor

Videodan alınan ekran görüntüleri tersine görsel arama yöntemi ile aratıldığında, görüntülerin Çin’in Shanxi eyaletine bağlı olan Taiyuan’da yaşanan bir gözaltı olayını gösterdiği görülebilir.

Görüntüler ilk olarak 23 Aralık 2019’da Weibo’da paylaşılmış. Video görüntüleri, Taiyuan polisinin Cloud Token adlı bir kripto para dolandırıcılığını ortaya çıkardığı ve 72 kişinin gözaltına alındığı bilgisi ile paylaşılmış.

Taiyuan polisi basın açılaması yaptı

27 Aralık 2019’da yapılan açıklamada polis, bir aydan uzun süredir devam eden kripto para dolandırıcılığı soruşturmasını başarıyla sonlandırdığını belirtmiş. Açıklamanın detaylarında suçluların WeChat üzerinden 300’den fazla kişiye ulaştıkları bilgisi mevcut. Konuyla ilgili operasyonların devam edeceği de söylenmiş.