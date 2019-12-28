Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? TOGG'un açılımı nedir?

Dün tanıtımı yapılan ilk yerli otomobil TOGG'un tasarımının üst sınıf olması, açıklanacak fiyatın tahminlerini yükseltti.

Aylardır yerli otomobil gündem konusu olmuş, tasarımı, fiyatı ve özellikleri hakkında birçok tahminde bulunulmuştu. Ön gösterimine sayılı günler kala otomobilin küçük detaylarının gösterilmesi heyecanı arttırmıştı.

Dün, Gebze'de, büyük bir organizasyonla tanıtılan otomobilin, ilk deneme sürüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında yapıldı. Otomobilin tasarımı, özellikleri ve elektrikli oluşu halk tarafından beğenildi. Otomobil piyasasında bu özelliklere sahip otomobillerin yüksek fiyatlı oluşundan ötürü otomobil ile ilgili en merak edilen konu, ne kadar ücretle satılmaya başlanacağı oldu.

TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, bu konu hakkında, "Şimdiden 2,5 sene sonrası için fiyat veremeyiz, mümkün de değil. Ama bizim yola çıkışımızda kullandığımız mantık şu, birincisi rekabetçi bir otomobil olmak zorunda" açıklamasını yaptı.

Küresel rakiplere bakılırsa, özel segmentlere sahip olan otomobilin "Premium, prestij, yalın olarak algılanan bir tasarım. Piyasaya ilk defa giriyoruz. Şaşırtmamız lazım" dedi.

TOGG'UN AÇILIMI NEDİR?

Yapılan ön gösterimle yerli arabanın adının TOGG olduğu gösterildi.

TOGG'un açılımı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısaltmasıdır. TOGG, yerli otomobili yapmak için birleşen firmalardan oluşur.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu, Zorlu Holding'ten oluşuyor.

ulusal.com.tr