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Yeşil listedeki terörist Ali Ulaş öldürüldü

Bitlis'teki operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi, teröristlerden birinin, sözde Garzan Eyaleti 5’li Yürütmede görevli aynı zamanda Hizan Sorumlusu Koçer kod adlı Ali Ulaş olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın yeşil listesindeki aranan isimlerden olduğu belirlendi.

Yeşil listedeki terörist Ali Ulaş öldürüldü

Bitlis'teki operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiş; teröristlerden birinin, sözde Garzan Eyaleti 5’li Yürütmede görevli, aynı zamanda Hizan Sorumlusu Kia Koçer kod adlı Ali Ulaş olduğu ve İçişleri Bakanlığının Yeşil Listesinde aranan terörist olduğu tespit edilmiştir.
 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi şöyle:
 
Bitlis-Merkez ilc¸e Esen Mahallesi S¸eyhhabip Tepe bo¨lgesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyon faaliyeti kapsamında, 18 Temmuz 2017 günü¨ sabah 07.30 sıralarında, yapılan temas aramasında 2 BTO mensubu ölü olarak,  1 adet PKMS (Biksi) Makinalı Tf. ve  4 adet AK-47 Kalaşnikov P.tüfeği ile birlikte ele  geçirilmiştir.
 
Ölü ele geç0irilen teröristlerden birisinin, sözde Garzan Eyaleti 5’li Yürütmede görevli aynı zamanda Hizan Sorumlusu Kia Koçer kod adlı, Ali ULAS¸ isimli terörist olduğu tespit edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı'nın Yeşil Listesinde aranmaktadır. (Habertürk)

Etiketler; #içişleri bakanlığı #bitlis #pkk #terörist #Ali Ulaş
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