İzmir’de Yeşil Şehirler Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantının ev sahipleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası oldu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç “Yeşil şehirler programını” anlattı.

Programa katılan ilk belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Proje kapsamında 300 bin avro hibe alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yeşil Şehirler Eylem Planı’nın uygulanmasıyla çözülecek sorunlar hakkında bilgi verdi.

Yeşil Şehirler Programı” kapsamında 38 ülkedeki 35 belediyeye 1,5 milyar avroluk kaynak aktarımı sağlanacak.

HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA

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