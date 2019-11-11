Yetkili isim açıkladı! AK Parti'de flaş karar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partinin kongre süreci öncesinde görev değişiklikleri olabileceğini söyledi.

NTV televizyonundaki canlı yayında konuşan Kandemir, "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak" dedi.

Görev değişiklikleri kapsamında bir kısım istifaların da olacağını açıklayan Kandemir, "Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar" diye konuştu.

AK Partili Kandemir, "Büyük olağan kongremiz 2021 başında olacak" dedi.

Kandemir, "Partimizde kadın aktörlerin yer çok daha fazla olacak" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr