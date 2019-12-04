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Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Hindi kaç dakikada ve kaç derece ısıda pişer?

Yılbaşı gecelerinin efsane yemeği olan hindi satışları başladı. Peki hindi fiyatları ne kadar? 2020 hindi fiyatları... Hindi satışları nerede? Hindi nasıl pişirilir? Hindi nasıl yapılır? Yılbaşına çok az bir zaman kala hindi satışları hem canlı olarak hem de hazır olarak satılıyor. Lezzetli hindi nasıl pişirilir? Hindi dolması nasıl yapılır? Türkiye'de hindi tüketimi ne kadar? Hindi ne kadar sürede pişer? Hindi nasıl kızartılır? Hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?

GÜNDEM 04.12.2019, 16:34 04.12.2019, 16:34
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Hindi kaç dakikada ve kaç derece ısıda pişer?

Türkiye'de kişi başı hindi eti tüketimi 560 gram seviyesinde bulunurken, toplam tüketimin yaklaşık yüzde 15-20'si yılbaşı döneminde gerçekleşiyor.

Kesilmiş ve temizlenmiş hindinin kilogramı marketlerde 15-20 liradan satılırken, bütün bir hindinin fiyatı ise pazarlarda 100-150 lira arasında değişiyor.

Hindinin dişisinin yaklaşık 10-12 kilogram, erkeğinin de 18-20 kilogram olduğu öğrenildi.

Hindi kaç dakikada ve kaç derece ısıda pişer?

İçin için pişmesi ve çiğ kalmaması için ideal hindi pişirme sıcaklığına 160 derece diyebiliriz. Pişirme torbası ya da alüminyum folyo kullanmayı tercih edecekseniz ısıyı 175 dereceye kadar çıkartabilirsiniz.
Hindinin ağırlığı ve fırın tiplerine göre değişiklik gösterebilecek hindi pişirme süresinin; 4-5,5 kilogram hindi için 160 derecede 3-3,5 saat olduğunu söylemek mümkün. İç pilavla doldurulmuş hindi için ortalama yarım saat daha katabilirsiniz.

Mutfak ya da hindi termometreniz varsa ibre içi doldurulmamış bütün hindi için 75, doldurulmuş hindi için 80 dereceyi gösteriyorsa işlem tamam.

#hindi #yılbaşı hindisi
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