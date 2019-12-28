Yılbaşı için Kandıralı ustadan hindi tarifi

Türkiye'de ve dünyada yılbaşı sofrası denince akla önce hindi geliyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, yetiştirdiği lezzetli hindileriyle ünlü. Çünkü Kandıra hindisi fabrika yemi kullanılmadan, meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği, kuru yonca ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştiriliyor. Fiyatı da 300 lirasyı buluyor.



30 yıllık aşçı Muzaffer Bayraktar, kandıra hindisinin 20 kiloya kadar çıkabildiğini, ama lezzet açısından 12 kilogramdan büyük hindinin tercih edilmemesini önerdi. Eti yumuşak olduğu için dişi hindiyi tercih eden Muzaffer usta, lezzetli hindi pişirmenin püf noktalarını anlattı. Malzemeler bol.



Hindi önce tütsülenip yıkanıyor ve yaşına göre 2 ila 4 saat süreyle haşlanıyor. Ayrı bir tencerede içli pilav için kuş üzümü ve çam fıstığı tereyağı ve zeytinyağıyla kavruluyor. Haşlanan hindinin suyundan 1,5 litre bu karışıma ekleniyor. Doğranmış hindi ciğeri ve taşlığı, karabiber ve yenibahar da eklenip biraz kaynatılıyor. 10 kişilik yemek için 1 kilo pirinç ve biraz tuz ekleniyor.



Yaklaşık 20 dakika demlenen içli pilav, haşlanmış hindinin içine dolduruluyor. Kurumaması için pilavın olduğu bölge folyoyla kapatılıyor. Salça, yoğurt, zeytinyağı ve tuz karışımından oluşan sos hindinin üzerine ince bir tabaka halinde sürülüyor. Fırına verilen hindi 180 derecede yaklaşık 25 dakika kızartılıyor.



Kandıra belediye başkanı Adnan Turan, Kandıra hindisine büyük talep olduğunu, ancak gençlerin kente göç etmesi nedeniyle üretimin düştüğünü söyledi.



Turan, Gıda Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde organik hindi üreticiliğini destekleyeceklerini söyledi.



