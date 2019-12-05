Yılbaşı öncesi Ankara'da büyük operasyon
Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi. Sahte içkilerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği öğrenildi.
GÜNDEM 05.12.2019, 22:31
Ankara'da sahte içki üreticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, Yenimahalle ilçesinde ''merdiven altı'' tabir edilen bir depoda sahte içki üretildiğini tespit etti.
Depoya yapılan baskında, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirildi.
Plastik su depoları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlendi.
Operasyonda gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A emniyete götürüldü.
ulusal.com.tr
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