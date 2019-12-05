Yılbaşı öncesi Ankara'da büyük operasyon

Ankara'da sahte içki üreticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Yenimahalle ilçesinde ''merdiven altı'' tabir edilen bir depoda sahte içki üretildiğini tespit etti.

Depoya yapılan baskında, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirildi.

Plastik su depoları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A emniyete götürüldü.



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