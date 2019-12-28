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Yılbaşında hava nasıl olacak?

Kar yağışı yavaş yavaş yurt genelinde etkisini iyice hissettirmeye başladı. Peki yıl başında hava nasıl olacak. Hangi bölgelere kar yağacak? Ayrıntılar haberimizde.

GÜNDEM 28.12.2019, 18:52
Yılbaşında hava nasıl olacak?

Geçen ay hava sıcaklıkları yüksek seyretmişti. Kış mevsimi yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar düştü. 

Düşen sıcaklıklarla bazı illerde kar etkisini gösterdi. İstanbul’a mevisimin ilk karı düştü. 

İç Anadolu’nun doğusunda, Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışları devam ediyor. Pazar ve pazartesi de dahil olmak üzere yağışlar, iç bölgelerde aralıklarla görülecek.

Yılbaşında kar yağması bekleniyor.

ulusal.com.tr
 

#yıl başı #Yılbaşında hava nasıl olacak #yılbaşı
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