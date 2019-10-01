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Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tekirdağ'da Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı'na başladı. Seferberlik ve savaş halinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılan tatbikatı 2'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da izledi.

Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı" yapıyor. Tabikat, Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında icra ediliyor. 

Tatbikatın amacı olası seferberlik ve savaş halinde düzeni sağlamak. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasındaki bağı kuvvetlendirmek. 

Tatbikat kapsamında, askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan er, erbaş, astsubay ve subaylara "silah altı" daveti ulaştırıldı. Daveti alan bin 24 yedek yükümlü karargaha geldi.

Tatbikat, brifing toplantısıyla başladı. Doğu Aktulga Kışlası'nda  yeni ekipman, araç gereçler ile silahlar tanıtıldı.

Poligonda atış yapan yedek yükümlüler, Türk Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

4 Ekim'e kadar sürecek tatbikatı 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da izledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk
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