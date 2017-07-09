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Yıldırım, 3. havalimanı inşaatını inceledi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceledi. Projenin yüzde 55'nin tamamlandığını belirten Yıldırım, havalimanının 29 Ekim 2018'de açılacağını kaydetti.

Yıldırım, 3. havalimanı inşaatını inceledi

İstanbul'da yapımı devam eden 3'üncü havalimanının yüzde 55'i tamamlandı.

Açıklama, Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.

Projeyi havadan inceleyen Yıldırım'a Ulaştıma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.

Yıldırım, 3'üncü havalimanı projesinin önümüzdeki 29 Ekim'de tamamlanacağını kaydetti.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Havalimanı inşaatının yanı sıra Gebze-Halkalı arasında işleyecek hızlı tren ve banliyö hattı, Çamlıca'daki TV Anten Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Çamlıca Camisi inşaat sahalarını da havadan inceledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #istanbul
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