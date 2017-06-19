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Yıldırım, Yunanistan'da "Birleşmiş Kıbrıs" tezini savundu

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'da "Birleşmiş Kıbrıs" tezini savundu. Yunan Başbakanı Çipras ile ortak toplantıda konuşan Yıldırım, "Birleşmiş Kıbrıs için çözümün garanti temin etmesi lazım" dedi. Görüşmede Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adaları konusu gündeme gelmedi.

Yıldırım, Yunanistan'da "Birleşmiş Kıbrıs" tezini savundu

"Kıbrıs sorunu çözülmeli" dedi, Birleşik Kıbrıs tezini savundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra ortak açıklama yapıldı. 

Kıbrıs konusunda değinen Yıldırım, Yunanistan'ın da tezi olan "Birleşik Kıbrıs" ifadesini kullandı.

Görüşmede de açıklamada da Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adaları gündeme gelmedi. 

Yıldırım, Yunanistan'ın iade etmediği darbeci askerler konusuna değindi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #binali yıldırım #yunanistan #aleksis çipras
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uyu Millet - 6 gün önce
abdullah gül ün colin powell ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde “yeni Türkiye” şekillendiriliyor,maddelerden biri KKTC nin tasfiye edilmesi.
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