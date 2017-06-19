Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'da "Birleşmiş Kıbrıs" tezini savundu. Yunan Başbakanı Çipras ile ortak toplantıda konuşan Yıldırım, "Birleşmiş Kıbrıs için çözümün garanti temin etmesi lazım" dedi. Görüşmede Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adaları konusu gündeme gelmedi.

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