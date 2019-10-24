Yılmaz Ateş, CHP Yüksek Disiplin Kuru'na sevk edildi

CNN Türk canlı yayınında "Maalesef benim partim (CHP) FETÖ'ye teslim oldu" diyen CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, disipline sevk edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Gürkan Hacır, "CHP eski Ankara milletvekili Yılmaz Ateş cnntürk de yaptığı açıklamalardan dolayı CHP yüksek disiplin kuruluna verildi" dedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, CHP YDK'nın kararı sonrası Yılmaz Ateş'in CHP'den kesin ihracı bekleniyor.

CHP'li eski vekil Yılmaz Ateş CNN Türk'te katıldığı yayında "MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim (CHP) teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı" ifadesini kullanmıştı.

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