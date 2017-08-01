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Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda yeni gelişme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda yeni gelişme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınanların sorgusu devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Mahfuz B, Mustafa Ç, Yunus Emre A, Aydın T. ve Yunus M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, iş yeri sahibiyle tartışma yaşamıştı. Tartışma devam ettiği sırada iş yeri sahibinin yanında bulunan bir kişi, silahını çıkarıp Büyükerşen'i darbetmeye çalışmış, etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen, yara almadan olay yerinden uzaklaştırılmıştı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #gelişme #saldırı #büyükerşan
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