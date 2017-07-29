Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen saldırıya uğradı.

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, önündeki sandalye ve masaların kaldırılması talimatını verdiği kafenin önünde Mahfuz Banlı adlı sabıkalı ve adamlarının saldırısına uğradı. Başkan Büyükerşen'e yumrukla saldırıp silah çeken Banlı, müdahale üzerine kaçtı. Yanındakiler güvenlik gerekçesiyle Başkan Büyükerşen'i yakındaki Gençlik Merkezi'ne götürdü.



Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Hat Boyu'ndaki bir kafenin önünden meydana geldi. Korumasız dolaşan Başkan Yılmaz Büyükerşen, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen Mahfuz Banlı ve adamları, Yılmaz Büyükerşen'e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Çevredekiler müdahale edince saldırganlar kaçtı. Başkan Büyükerşen, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi'ne güvenlik önlemi olarak götürüldü.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırgan Mahfuz Banlı ve adamlarının yakalanması için çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili Yılmaz Büyükerşen'in açıklama yapacağını söyledi.



BÜYÜKERŞEN: BU TÜR SALDIRILAR BENİ ASLA YILDIRIMAZ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Büyükerşen'e yapılan saldırıyla ilgili yapılan açıkalamada, saldırganın Mahfuz Banlı adlı bir sabıkalı ve adamları olduğu belirtildi.



'Kamuoyunun dikkatine' başlıklı açıklama şöyle:



"29 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 17.30 sıralarında TCDD'ye ait YHT yeraltı hattı üzerindeki alanda, işletmecilik yapan kişiler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e silah çekilmiştir.



Büyükşehir belediye başkanı seçildiği ilk günden bu tarafa, Eskişehir'in çağdaş ve huzurlu bir kent olması için çalışan ve bu gerçek tüm ülke kamuoyu tarafından bilinen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in uğradığı bu menfur saldırı kabul edilemez.



Olay sırasında eski sabıkalı Mahfuz Banlı isimli şahıs ve adamları Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Hemşehrilerimizin Başkan'a siper olması sonucu girişim başarılı olamamıştır.



Bir huzur kenti olarak bilinen Eskişehir'de sıklıkla yaptığı gibi, yanında koruması olmadan yaya olarak dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, seçildiği 1999 yılından bu yana ilk kez böyle bir saldırıya maruz kalmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Bu tür tehtitler ve saldırılar beni asla yıldırımaz. Şehrin menfaatleri her şeyin üzerindedir" dedi.



Büyükerşen'in sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur, olayla ilgili yasal işlemler derhal başlatılmış olup, yetkili merciler konuyla ilgili bilgilendirilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur."



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



VALİLİK: ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN KURUSIKI TABANCA ÇIKTI



Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Olay karıştığı değerlendirilen 2 kişinin üzerlerindeki kurusıkı tabancayla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 günü saat 17:30 sıralarında, yanında basın danışmanı ile birlikte Tepebaşı İlçesi Hat Boyu'nda bulunan bir işyerini ziyareti esnasında işletme sahibi ile sözlü olarak tartıştığı, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildiği şeklinde; saat 18.00’de Valiliğimizin bilgilendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız Emniyet Müdürlüğü’ne olaya karışan kişilerin gözaltına alınması ve hemen adli tahkikata başlanılması talimatını vermiştir.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen iki kişi, üzerlerinde bulunan kurusıkı bir tabanca ile saat 20:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır."



CHP'DEN SALDIRIYA TEPKİ



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı, sorumluların yargı önüne getirilmesini istedi.



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, saldırıya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Bugün öğleden sonra, Eskişehir kent merkezinde kamusal bir alanda Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Yılmaz Büyükerşen’e menfur bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Belediye Başkanımızın sağlığı iyi olmakla birlikte, gerekli hastane raporları alınmıştır.



Olayın gerisinde TCDD tarafından inşa edilen bir kamusal alanın bir işletme tarafından masa ve sandalyelerle işgal edilerek, kullanılmak istenmesi vardır.



Yeşil alan niteliğindeki bu alanın keyfi işgali sonrasında söz konusu işletmenin ruhsatı iptal edilmiş ve konuya ilişkin TCDD bilgilendirilmiştir.



Yapılan saldırı bu hukuk dışı ve kamu yararına aykırı duruma karşı belediyemizin almış olduğu kararlı tutuma yöneliktir. Yapanları kınıyor, başta İçişleri ve Adalet Bakanı olmak üzere yetkililerin konuyu titizlikle ele almasını ve sorumluların yargı önüne getirilmesini talep ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."