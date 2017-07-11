Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in yazısının 'Ben fedakarlık yapmaya hazırım, yeter ki Sözcü böyle bir yazar kazansın' başlıklı, ilgili kısmı şu şekilde:
"Yılmaz Özdil gibi Kemalistler, yoksullardan garibanlardan yana olan liderleri düşman gibi görüyor” diyen kim? Lütfü Oflaz.
“Yılmaz Özdil gibi halktan iğrenen halk partililer” diyen kim? Lütfü Oflaz.
“Karşı taraftaki Yılmaz Özdil gibi nefret diliyle konuşup yazan tetikçiler” diyen kim? Lütfü Oflaz.
“Yılmaz Özdil'in yazdıkları akıl dışıdır, aklı tatile çıkmış” diyen kim? Lütfü Oflaz.
Karşı taraf, düşman, nefret, tetikçi, akılsız diyen Lütfü Oflaz kim?
Akp yandaşı gazeteciydi
Bunların hepsini Akp gazetesindeyken yazdı
Son kullanma tarihi sona erdi, kapının önüne koydular.
Bir haftadır bizim gazetede alkışlanıyor.
Dokuz sütuna manşet yapıldı.
Ne kadar vicdanlı ve adaletli olduğunu anlatan makaleler yazıldı.
İnternet sayfamızın demirbaşı oldu.
En son pazar günü, tam sayfa röportajı yayınlandı.
Lütfü Oflaz'a sahip çıkan Sözcü yönetimini yürekten kutlarım.
Madem ki Sözcü tarafından görüşleri bu kadar önemseniyor... İşsiz kalmasın, benim köşeyi verin Lütfü Oflaz'a.
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ulusal.com.tr
Yılmaz Özdil, köşe yazarı olduğu Sözcü gazetesine tepki gösterdi. Özdil, "Lütfü Oflaz'a sahip çıkan Sözcü yönetimini yürekten kutlarım. Madem ki Sözcü tarafından görüşleri bu kadar önemseniyor... İşsiz kalmasın, benim köşeyi verin Lütfü Oflaz'a." ifadelerini kullandı.
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