YÖK Başkanı Saraç "Kurumsal ödüllerle, yükseköğretim kurumlarımızın önemli misyonlarına dikkat çekmek ve bunları teşvik etmek istiyoruz. Örnek ve yenilikçi uygulamaları bütün kurumlarımıza yaygınlaştırmak ana hedeflerimizden" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıl ilk defa uygulamaya konulan YÖK Üstün Başarı Ödüllerine üniversitelerden yoğun bir ilgi geldiğini ve bu ilgiden memnun olduklarını belirtti.



AA muhabirine konu ile ilgili açıklama yapan Saraç, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Saraç, YÖK olarak bu ödülleri çok önemsediklerini ifade edere, "Yeni YÖK olarak bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri. Ödüllerimiz bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verilecek. Bireysel ödüller başlığı altında, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere 3 farklı alanda Yılın Doktora Tezi Ödülü verilecek. Bu kategoride ödüle doktora sahibi ile danışmanı birlikte aday olacak ve ödülü birlikte alacaklar." dedi.



Son başvuru 31 Temmuz



Kurumsal Ödüller başlığında ise Topluma Hizmet Ödülü, Uluslararası İşbirliği Ödülü, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere 4 farklı alanda ödülün verileceğini kaydeden Saraç, şunları ifade etti:



"Kurumsal ödüllerle, yükseköğretim kurumlarımızın önemli misyonlarına dikkat çekmek ve bunları teşvik etmek istiyoruz. Örnek ve yenilikçi uygulamaları özendirmek ve bu uygulamaları bütün kurumlarımıza yaygınlaştırmak ana hedeflerimizden. Kurumsal Ödüller için seçtiğimiz başlıklar yeni YÖK'ün vizyonuna denk düşecek şekilde, özenle belirlenmiştir."



YÖK Başkanı Saraç, son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu hatırlatarak, başvuru şartları ile ilgili bilgilerin "odul.yok.gov.tr" adresinde mevcut olduğunu aktardı.