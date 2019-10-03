Sakarya-Marmaris seferini yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın, yolcular tahliye edildikten sonra söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsü yandı. İçindekiler canını zor kurtardı.



İhsan Çelik idaresindeki otobüsten, Ula-Akyaka yolu Sakar mevkisinde duman çıkmaya başladı.



Dumanları fark eden sürücü, otobüsü durdurdu, panik dolu anlar yaşayan 11 yolcuyu sakinleştirdi.



Yolcuların tahliyesinin ardında olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Söndürelen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular yollarına başka bir otobüsle devam etti.



Peş peşe yaşanan otobüs yangınları ise düşündürüyor. Ağustos ayında da 15 günde 5 yolcu otobüsü yanmıştı. Son 3 ayda yanan yolcu otobüsleri dikkat çekti.





ulusal.com.tr