Yoldaşları Hasan Yalçın'ı unutmadı. Ölümünün 15. yılında yoldaşları Hasan Yalçın'ı mezarı başında andı.

68 Gençlik hareketinin liderlerinden, Aydınlıkçı Hasan Yalçın, ölümünün 15. Yıldönümünde mezarı başında anıldı.Hasan Yalçın, 1944 yılında Konya’nın Hadim ilçesinde doğdu. İTÜ Elektrik Fakültesi’nden mezun, Yüksek Elektrik Mühendisi. 1968-1971 yılları arasında Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) mühendislik yaptı.1966 yılında okumakta olduğu Elektrik Fakültesi’nin Talebe Cemiyeti Başkanı oldu. 1967 yılında ise İTÜ Talebe Birliği Başkanı seçildi. 1960’lı yıllarda yükselen devrimci gençlik mücadelesinin önderleri arasında yer aldı. Başkanlığı sırasında, henüz açılan özel okulları protesto etmek için, İstanbul’dan Ankara’ya kadar 441 km yürüyen gençlik kitlesine önderlik etti. Amerikan 6. Filosu’nun Türk limanlarına gelişi sırasında gelişen anti-emperyalist gençlik hareketlerinin önünde yer aldı. 1965’ten sonra Bilimsel Sosyalizmi benimsedi. Sosyalist gençlerin örgütlenmesinde önder görevler üstlendi. İstanbul-Ankara yürüyüşüne katılan İTÜ öğrencisi gençleri, ‘’Eylem Birlikleri’’nde örgütledi. Söz konusu örgüt, İTÜ gençliğinin mücadelesinde bir dönem çekirdek rolü oynadı.Hasan Yalçın, dönemin sosyalist gençliğinin örgütü olan Fikir Kulüpleri Federasyonu’nda da önder görevler de bulundu. 1969’da bu örgütün Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.1969 yılı Temmuz ayında yayıma başlayan İşçi-Köylü gazetesinde Nalcıbaşı imzasıyla ‘’Nalına da Vur Mıhına da’’ başlıklı köşe yazılarını yazdı. Milli Demokratik Devrim görüşünü savunan devrimcilerin bölünmesinde Doğu Perinçek’le birlikte Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) önderliği içinde yer aldı. Bu derginin yazı kurulunda çalıştı.1969’da kurulan Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin ilk üyelerinden ve Merkez Komitesi üyesi. 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra Kasım ayında tutuklandı. Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı, çeşitli davalarda 30 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl hapiste kaldı, genel aftan yararlanarak dışarı çıktı. 1974’ten sonra Aydınlık dergisinde, Halkın Sesi dergisinde, Aydınlık gazetesinde çalıştı.1978’de Doğu Perinçek ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin kuruluşuna katıldı, Başkanlık Kurulu üyesi oldu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra aranmaya başladı. Arandığı sırada Ufuklar isimli devrimci dergiyi arkadaşlarıyla birlikte çıkardı. Dergi 16 sayı yayımlandıktan sonra sıkıyönetim tarafından kapatıldı.Hasan Yalçın 1982 Ağustos’unda savcılığa başvurdu ve tutuklandı. 1986 Nisan’ına kadar cezaevinde kaldı. TİKP hakkında açılan davada yargılandı, 141. Madde’den 8 yıl hapis cezası aldı. Cezasını çekip serbest kaldıktan sonra 2000’e Doğru dergisinde görev aldı. Ankara Temsilciliğini yaptı. 1991 yılında 141. Madde’nin kalkması üzerine siyaset yasaklarından kurtuldu. Temmuz 1991’de yapılan Sosyalist Parti Genel Kurulu’nda Merkez Komitesi’ne ve Başkanlık Kurulu’na seçildi. 1999 yılında Doğu Perinçek’in hapis cezası infaz edilirken İşçi Partisi Genel Başkanlığı görevini üstlendi.Hasan Yalçın, 29 Ağustos 2002 günü Uşak’ta İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak yoğun çalışmalar yürütürken, görev başında kalp krizi geçirerek hayata veda etti.Hasan Yalçın’ın Mustafa Yalçın ve Gül Yalçın adında iki çocuğu var. Eşi Necla Yalçın, İşçi Partisi Ankara İl Örgütü Yönetim Kurulu üyesi.İşçi-Köylü, Proleter Devrimci Aydınlık, Halkın Sesi, Bora,Türkiye Gerçeği, Günlük Aydınlık gazetesi, Ufuklar, Saçak, 2000’e Doğru, Yüzyıl, Teori, Aydınlık, Bilim ve Ütopya, Köylü, Öncü Gençlik dergilerinde Hasan Yalçın, Mustafa Söğüt, Selim Uslu ve Yavuz Savaşkan adıyla yazılar yazdı.Hasan Yalçın’ın Kaynak Yayınları tarafından bugüne kadar yayımlanan kitapları: Ortak Aklımız Parti, Psikolojik Savaş, 68'in Sırrı, Dönekler, Neo-liberal ''Sol'', NGO'lar, Devlet ve Ben, Medyamızın Halleri, Aydın Rantı, Romanda Aydın Tipleri, Zaman ve Aşk, Gül'e Mektuplar ve Yıldızlı Masallar