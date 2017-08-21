Siirt'teki FETÖ davasında sanık eski uzman onbaşı Ali Baki, darbe girişi sırasında cep telefonundan gönderdiği "Yönetime el koyduk." yazılı mesajları hatırlamadığını öne sürdü.

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davaya devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek ve eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin katılmadığı duruşmada, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile savunmasını yapan tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.



"Yönetime el koyduk" mesajı

Duruşma ifade veren sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski piyade uzman onbaşı Ali Baki, Valilik binasına saldırı olacağı gerekçesiyle emniyeti almak amacıyla Valilik önüne geldiklerini savundu.

Mahkeme Başkanı Saim Karakaya, sanık Baki'ye, telefonuna 15 Temmuz gecesi, "Adil" diye kayıtlı kişiden gönderilen "Birader var mı sıkıntı?" şeklindeki mesaja cevaben yazdığı, "Yönetime el koyduk. Valilik önüne gidiyoruz." ile başka bir kişiye gönderdiği, "Haberleri açın, darbe var. Asker yönetime el koydu." şeklindeki mesajları sordu.

Bu soru üzerine Baki, "Bunları hatırlamıyorum." cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Karakaya, "Olay günü her şeyi hatırlıyorsun da bu mesajları hatırlamıyor musun? Valilik önüne gitmeden bundan haberinin olması lazım." diyerek Baki'ye tepki gösterdi.

Savunma yapan diğer sanıklar, darbeden haberdar olmadıklarını, o gece suç teşkil edecek herhangi bir davranışta bulunmadıklarını ve FETÖ ile bağlantılarının olmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık savunmalarının alınmasına yarın devam edilecek.

Mahkeme 11 Ağustos'ta tutuklu sanıklar Serdal Topbaş, Taha Yasin Ayyıldız, Ahmet Kılıç, Hasan Gündoğdu, İbrahim Ceylan, Ömer Korkmaz, Abidin Kadir Koçyiğit, İsmail Yavuz, Murat Soysal, Polat Çekiç, Şakir Seki, Muharrem Özgül, Mesut Gedik, Uğur Kaya, Mustafa Mert, Hasan Cihangir Onursal ve Mehmet Fatih Cebeci'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verilmişti.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

