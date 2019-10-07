Yörük Türkmenler Toy'da buluştu

Antalya Uluslararası Yörük Toy'u 26’ıncı kez Türkiye'nin Yörük Türkmenlerini bir araya getirdi. Urfa'dan Eskişehir'e yüzü aşkın Yörük Obası, dernek ve konfederasyon Torosların kucağında kenetlendi. Kerkük ve İran Türklerinin de davetli olduğu Toy’da manifesto açıklandı.

Yörük Toyu iki gün sürdü. İlk günde deve katarı ile temsili Yörük göçü yapıldı.

Toyun ikinci günü Büyük Yörük Türkmen Buluşmasına sahne oldu. Düzlerçamı piknik alanında yapılan Toy’da, geleneksel Törenle ilk kez kadın bir Yörük Bey'i taçlandı. Sibel Gezen Yörük İl Hatunu ilan edildi.

Açış konuşmasını Yörük Türkmen Dernekleri Federasyon Başkanı Abdullah Duman yaptı.

Türkiye'nin tüm illerinden, 300 dernek ve konfederasyonun desteklediği Yörük Türkmen Bildirisi, coşkulu alkışlar arasında ilan edildi. Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelere destek verildi.

Her yıl manifestolarını ilan eden Yörük Türkmenlerin bu yıl kı büyük buluşmasından, demokratik kılıflar altında terörü destekleyen tüm unsurlara karşı mücadele kararlılığı yükseldi.

Yörüklerden vatan savaşındaki Mehmetçiğe tam destek geldi.

Toy’da Yörükler gün boyunca Teke yöresinin halk ezgileri ve oyunlarıyla coştu.

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