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Yozgat'ta ByLock operasyonu: 11 gözaltı

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta ByLock operasyonu: 11 gözaltı

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli meslek gruplarından M.A, M.İ.Ç, M.A.E, B.T, B.E, İ.N.T, H.S, H.B, F.T, B.A. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yozgat #bylock #operasyon #gözaltı
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