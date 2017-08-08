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Yozgat’ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat’ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Yozgat’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 kişi yakalandı. 

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda, çeşitli meslek gruplarından N.Y, A.E, D.K, M.A, O.K, E.Ö, E.A, F.Ş, İ.K, M.Ö. ve Ş.D. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan, F.Y, T.Ö. ve Z.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yozgat #fetö #operasyon
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