Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından yakalanarak tutuklanan İngiliz Joe Robinson ile ilgili Independent gazetesinde dikkat çeken bir haber yayımlandı. Gazete, Robinson'un eski bir İngiliz askeri olduğunu ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG saflarında savaştığını yazdı.

Emniyet sorgusunda "YPG'den sadece eğitim aldım, savaşmadım" dedi, onu yalanlayan haber de yine İngiltere'den geldi.



Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan İngiliz vatandaşı Joe Robinson'la ilgili ülkesindeki İndipendit gazetesi dikkat çeken bir haber yayımladı.



Joe Robinson'un eski bir İngiliz askeri olduğunu yazan gazete, Robinson'un uzun süredir terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG saflarında savaştığını belirtti..



Haberde ayrıca 2012 yılında İngiliz ordusuna bağlı olarak Afganistan'da bulunan Robinson'un, 2015 yılında Manchester Havaalanı'nda terörizm suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.



YPG üniformalı ve elinde silah bulunan fotoğrafları da olan eski İngiliz askeri, gözaltına alındıktan sonraki emniyet sorgusunda 2015 yılında YPG'ye tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye’ye giderek 3 ay kaldığını, burada silah eğitimi de aldığını ancak savaşmadığını iddia etmişti.



Öte yandan PKK, Suriye'de savaşmak için sadece yabancılardan oluşan bir "Enternasyonel taburu" kurduğunu ilan etti.



Enternasyonel taburunun sayısının , Avrupa'dan gelerek Ayn El Arap'ta eğitilen ve çoğu da eski askerlerden oluşan 5 bin kişi olduğu ifade edildi.



ulusal.com.tr