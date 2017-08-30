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YPG'nin üst düzey ismi Adnan Ebu Emced öldürüldü

PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG'nin üst düzey yöneticilerinden Adnan Ebu Emced, 29 Ağustos tarihinde Rakka'da IŞİD ile girdiği çatışmada öldürüldü.

YPG'nin üst düzey ismi Adnan Ebu Emced öldürüldü

PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG'nin üst düzey yöneticilerinden Adnan Ebu Emced, 29 Ağustos tarihinde Rakka'da IŞİD ile girdiği çatışmada öldürüldü.

YPG terör örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Menbiç'in sözde sorumlusu üst düzey terörist Adnan Ebu Emced'in Rakka'da IŞİD terör örgütü ile girdiği çatışmada öldüğü açıklandı./Hürriyet

Etiketler; #YPG #Adnan Ebu Emced #pkk #ışid #rakka #suriye #menbic
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