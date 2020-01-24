YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in görev süresinin dolmasının ardından bugün 11 üyenin yaptığı seçimle yeni başkan belirlendi.

Gizli oyla yapılan seçimle Muharrem Akkaya, 11 Kurul üyesinden 8'inin oyunu alarak YSK'nin yeni başkanı oldu. Kurul üyesi Cengiz Topaktaş ise 3 oy aldı. Süresi dolan Güven, seçim sonunda görevi Akkaya'ya devretti.

Akkaya, süresinin dolacağı 2023 Ocak ayına kadar YSK Başkanlığı görevini yürütecek.

YSK Başkanı Akkaya 6 üyenin görev süresinin dolmasıyla yapılan seçimlerin ardından yeni üyelerin göreve başladığını hatırlattı.

Veda eden eski başkan Sadi Güven, 7 yıl görev yapmıştı.

MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

1964 yılında Karabük Ovacık'ta doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı. 1986 yılında mezun olan Akkaya mesleğine Karabük'te başladı. Ülkenin çeşitli şehirlerinde hakimlik yaptı, Kocaeli'nde ise savcılık görevini yerine getirdi.

Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Tetkik Hakimliği görevinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı. 24 Ocak 2020 itibariye YSK'nın başkanı seçildi.

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