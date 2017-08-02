Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.



Anıtkabir ziyaretinin ardından Başbakan Yıldırım başkanlığındaki şura üyeleri, Çankaya Köşkü'ne geçti.



Şura üyelerinin toplantı için hazırlanan Çankaya Salonu'nda yerlerini almalarının ardından YAŞ toplantısı saat 11.15'te başladı.



Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli şura toplantısı, Genelkurmay Karargahı dışına üçüncü kez taşınmış oldu. Çankaya Köşkü'nde üçüncü kez yapılan şura çalışmaları bir günde tamamlanacak.



Toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamalarının ele alınması bekleniyor.



Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti. Yine Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki ikinci şura toplantısı ise 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı.







Şuranın yeni üyeleri



Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.



Bazı bakanların ilk defa katıldığı şura toplantısında bazı isimler ise yeni görevleriyle masadaki yerini aldı.



Buna göre, daha önce Adalet Bakanı olarak YAŞ'a katılan Bekir Bozdağ, bu kez başbakan yardımcısı unvanıyla toplantıya kaldı. Fikri Işık da daha önce Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise toplantıya ilk defa katıldı.



Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini aldı.



YAŞ üyelerine Beştepe'de akşam yemeği



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından YAŞ üyelerine Beştepe'de saat 18.00'de akşam yemeği verecek.



YAŞ toplantısında alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.



Öte yandan toplantı dolayısıyla Çankaya Köşkü çevresinde güvenlik önlemleri alındı.