Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası yeni komuta kademesi belli oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, görevine devam edecek. 3 kuvvet komutanı ise değişti. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu. 6 general ve amiral de bir üst rütbeye, 61 albay ve amiral generalliğe yükseltildi.

3 kuvvet komutanı değişti, 61 albay, general/amiralliğe, 6 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi



Yeni komuta kademesi belli oldu.



Yüksek Askeri Şura Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapıldı. 10 hükümet üyesi, 4 askerin katıldığı yeni yapısıyla Çankaya Salonu’nda yapılan YAŞ toplantısı 4 saat sürdü.



YAŞ kararlarına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar görevine devam edecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yaptı.



3 kuvvet komutanlığında ise değişiklik yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu.



Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler’in, Orgeneral Hulusi Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu. Güler, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü.



Teammüllere göre Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin DEniz Kuvvetleri Komutanlığı'na olması bekleniyordu. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramiral Adnan Özbal getirildi.



YAŞ toplantısında alınan terfi kararları belli oldu. Buna göre 30 Ağustos 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 6 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 61 albay, general/amiralliğe yükseltildi. 8 generalin görev süresi bir yıl, 168 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.



Zirvede terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışmalar da ele alındı.





ulusal.com.tr