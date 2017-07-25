Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kaymakamına suikast girişimi için şehre gelen PKK'lı terörist son anda yakalandı.

Yüksekova Kaymakamı Kayyum Mahmut Kaşıkçı’ya terör örgütü PKK’nın eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.



Emniyet güçleri davranışlarından şüphelenen bir kadını takibe aldı ve o kadının PKK’lı bir terörist olduğu tespit edilmesinden itibaren operasyon genişletildi.



PKK'lı terörist keşif yaparken takip edildi ve uzun süren takibin sonunda operasyon gerçekleştirildi.



PKK’lı kadın terörist gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın teröristin gösterdiği yerde bir adet el bombası ele geçirildi.



Teröristin 2016 yılında Şemdinli'de 2 askerimizin şehit olduğu saldırıda da yer aldığı öğrenildi.



(Star)